NEW YORK (dpa-AFX Analyser)- Das Analysehaus Jefferies hat Renault von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 55 auf 52 Euro gesenkt. Sowohl die Geschäftszahlen für 2024 als auch die Zielvorgaben für 2025 bewegten sich in Richtung der niedrigeren Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie ließen damit keinen Spielraum für höhere Schätzungen für den Automobilzulieferer./bek/he



