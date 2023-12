René Benkos SIGNA-Imperium in Trümmern - Eine Chronologie

Dezember 2022: SIGNA verkauft Projekt "Rossmarkthöfe" am ehemaligen Leiner-Areal in St. Pölten

Mai 2023: SIGNA veräußert "Apple-Haus" in der Wiener Innenstadt

Juni 2023: SIGNA verkauft Kika/Leiner, Möbelhändler wird danach in die Insolvenz geschickt

Juni 2023: SIGNA veräußert das im Bau befindliche Bürohochhaus Mynd und das Galeria Weltstadthaus am Berliner Alexanderplatz

Juni 2023: SIGNA verkauft Holzhochhaus-Projekt "Donaumarina Tower" in Wien

Juli 2023: SIGNA Holding bekommt laut "Handelsblatt" eine 400 Mio. Euro Geldspritze vom Unternehmensgründer René Benko und bestehenden Investoren wie Strabag-Großaktionär Hans Peter Haselsteiner, Fressnapf-Gründer Torsten Toeller und die brasilianischen Unternehmerfamilie Koranyi-Arduini

August 2023: Europäische Zentralbank (EZB) drängt Banken, Kredite an SIGNA zum Teil abzuschreiben

August 2023: SIGNA gibt bekannt, in den vergangenen Monaten Assets im Gesamtvolumen von rund 2 Mrd. Euro abgestoßen zu haben

23. August 2023: Creditreform zieht Rating für SIGNA Prime Selection zurück

16. Oktober 2023: SIGNA zieht bei SIGNA Sports Zusage für Eigenkapitalspritze über 150 Mio. Euro zurück

17. Oktober 2023: SIGNA tritt deutschen Sportartikelfilialisten SportScheck an britischen Sport- und Modehändler Frasers ab

3. Oktober 2023: Benko holt den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz an Bord, der bereits 2020 für ihn als Insolvenzverwalter der deutschen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof tätig geworden ist

27. Oktober 2023: SIGNA Sports United stellt Insolvenzantrag

27. Oktober 2023: Baustopp beim Hamburger Elbtower

2. November 2023: SIGNA-Holding-Gesellschafter fordern sofortigen Rückzug von Benko, nur so sei ein "Krisenmanagement zur Rettung der Gruppe" möglich

7. November 2023: Fitch stuft SIGNA-Anleihen als "hochriskant" ein

8. November 2023: SIGNA erklärt, dass Benko seinen Vorsitz im SIGNA-Beirat an Geiwitz abgibt

10. November 2023: Geiwitz holt den Deutschen Ralf Schmitz als Restrukturierer für SIGNA Prime und SIGNA Development. Dieser kommt als Chief Restructuring Officer zusätzlich in den Vorstand

15. November 2023: SIGNA verringert Beteiligung an britischer Kaufhauskette Selfridges von 50 auf 45 Prozent. Der thailändischer Hälftepartner Central Group, der sich mit der SIGNA Holding auch die Schweizer Globus-Warenhäuser teilt, ist nun mit 55 Prozent Mehrheitseigner

23. November 2023: SIGNA stoppt Arbeiten an der Alten Akademie in München

24. November 2023: SIGNA Real Estate Management Germany stellt in Berlin Konkursantrag

26. November 2023: Hamburger Milliardär und SIGNA-Investor Klaus-Michael Kühne prüft Übernahme des Elbtowers in Hamburg

27. November 2023: SIGNA verhandelt laut Medienberichten mit US-Hedgefonds Elliot über dringend benötigte Kapitalspritze

29. November 2023: Insolvenzantrag der übergeordneten Beteiligungsgesellschaft SIGNA Holding beim Handelsgericht Wien

29. November 2023: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Schweizer SIGNA Retail Selection AG beantragen beim zuständigen Gericht eine "Nachlassstundung" (Insolvenzform). Damit soll das Geschäft von der zahlungsunfähigen österreichischen Muttergesellschaft abgekoppelt und geordnet liquidiert werden

1. Dezember 2023: SIGNA holt sich den österreichischen Sanierer Erhard Grossnigg als zusätzlichen Vorstand bei der SIGNA Prime Selection und bei der SIGNA Development Selection an Bord

6. Dezember 2023: Drei weitere SIGNA-Töchter in Deutschland sind insolvent - die SIGNA Financial Services GmbH (Frankfurt/Main), die SIGNA REM Germany Rent GmbH und die SCAx GmbH (beide mit Sitz in München)

6. Dezember 2023: Die von der Schweizer SIGNA Retail Selection AG beim Bezirksgericht Zürich beantragte provisorische Nachlassstundung wird für die Dauer von vier Monaten bewilligt. Damit erhält das Unternehmen, das unter anderem 50 Prozent an den Schweizer Luxuswarenhäusern Globus hält, bis 5. April Zeit, ihre Liquidation eigenständig zu regeln

7. Dezember 2023: US-Magazin "Forbes" streicht Benko von der Milliardärsliste der reichsten Menschen der Welt

8. Dezember 2023: Die SIGNA Development Finance erklärt, dass es wahrscheinlich sei, dass sie selbst, die SIGNA Development und weitere Gesellschaften der SIGNA Development Gruppe "in sehr naher Zukunft" einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen

11. Dezember 2023: SIGNA feuert den CEO der beiden wichtigsten Töchter SIGNA Prime und SIGNA Development, Timo Herzberg, wegen fragwürdiger Geschäfte in die eigene Tasche fristlos

11. Dezember 2023: Grossnigg übernimmt die Funktion des Vorstandssprechers bei der SIGNA Prime und bei der SIGNA Development

12. Dezember 2023: Die IT-Tochter der Immobiliengruppe, die SIGNA Informationstechnologie GmbH, meldet am Handelsgericht Wien Insolvenz an

12. Dezember 2023: Der Bauträger SIGNA Development, in dem Benko die Entwicklungsprojekte seiner verschachtelten SIGNA-Gruppe gebündelt hat, steht in den Augen der Ratingagentur Fitch vor dem Zahlungsverzug. Angesichts des wohl bevorstehenden Insolvenzantrags stuft sie die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft nach unten

13. Dezember 2023: Das Zürcher Bezirksgericht gewährt drei weiteren Schweizer Gesellschaften die Insolvenzform der provisorischen Nachlassstundung: SIGNA European Invest Holding AG, SIGNA European Invest AG sowie SIGNA Retail Luxury Holding GmbH. In der SIGNA European Invest Holding sollen die Beteiligungen der SIGNA an Globus, Selfridges und der KaDeWe-Gruppe gebündelt sein

19. Dezember 2023: Erste Gläubigerversammlung und Berichtstagsatzung zur insolventen SIGNA Holding GmbH am Handelsgericht Wien: Das Chrysler Building in New York, die Medienbeteiligungen am "Kurier" und an der "Krone" sowie der Privatjet der Firma stehen zum Verkauf, die Mietverträge für den Firmensitz in zwei Wiener Innenstadtpalais sind bereits gekündigt

21. Dezember 2023: Die beiden zentralen Führungsgremien der insolventen SIGNA Holding - der Beirat und das Group Executive Board, das für die operative und strategische Führung verantwortlich gewesen ist, - sind komplett aufgelöst. Benko war bis zu seinem Abgang im November Vorsitzender des Gremiums. Daneben sind unter anderem Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer sowie Wüstenrot-Chefin und Ex-FPÖ-Vize-Kanzlerin Susanne Riess-Hahn im Beirat gesessen

28. Dezember 2023: Insolvenzantrag der SIGNA Prime Selection beim Handelsgericht Wien. Ein Insolvenzantrag der SIGNA Development Selection soll laut Ankündigung am 29. Dezember folgen

kre/pro/bel/hel

APA