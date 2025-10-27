Generation Income Properties Aktie

Generation Income Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US37149D1054

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 11:47:16

Renewables overtake coal in global electricity generation

In the first half of 2025, more electricity was generated from green sources than from coal. Solar and wind capacities are growing at a faster pace than global electricity demand, according to new research.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Generation Income Properties Inc Registered Shsmehr Nachrichten