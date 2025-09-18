Replimune Group Aktie

WKN DE: A2JQN1 / ISIN: US76029N1063

18.09.2025 19:35:27

Replimune Stock Crashes 45% After FDA Meeting On Melanoma Therapy Setback

(RTTNews) - Replimune Group, Inc. (REPL) plunged 44.74 percent to $3.15 on Thursday, down $2.55, after the company said it had completed a Type A meeting with the U.S. Food and Drug Administration regarding the complete response letter tied to its Biologics License Application for RP1 in combination with nivolumab for advanced melanoma. The stock opened at $4.12 and traded between $3.15 and $4.44, compared with a prior close of $5.71 on the Nasdaq. Trading volume surged to 15.9 million shares, well above the average of 9.3 million. Replimune now trades within a 52-week range of $2.68 to $17.00.

