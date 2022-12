Reply mit Spitzenplatzierung im PAC Innovation RADAR zu Salesforce-bezogenen Services in Europa

Reply gehört im PAC Innovation RADAR "Führende Anbieter von Salesforce Services in Europa 2022", einer Branchenstudie des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens Teknowlogy Group, zu den führenden Salesforce-Dienstleistern. Im PAC Radar erhält Reply in den fünf Branchen Energie & Versorgung, Finanzdienstleistung, Kommunikation & Medien, Einzelhandel und Produktion die höchste Auszeichnung "Best in Class".

Die Studie bewertet die Serviceleistung von internationalen Software- und ICT-Dienstleistern, die Salesforce-Projekte in speziellen IT-Marktsegmenten umsetzen. PAC analysiert anhand vordefinierter Kriterien Strategie, Entwicklung und Marktposition der Anbieter und wertet Leistungen sowie Kompetenzen aus. Für IT-Entscheider bietet der PAC Radar eine Orientierung bei der Wahl des passenden Servicepartners.

Für die Branchen Energie & Versorgung, Finanzdienstleistung, Kommunikation & Medien, Einzelhandel und Produktion erzielt Reply die "Best in Class"-Auszeichnung aufgrund seiner herausragenden Expertise und Marktstärke im Bereich der Salesforce-bezogenen Services. Reply arbeitet eng mit Salesforce in seinen Zielbranchen zusammen – vom Vertrieb über Beratung, Implementierung und Integration bis hin zur erfolgreichen Umsetzung der Lösungen und Services. Darüber hinaus ist Reply ein ständiges Mitglied im exklusiven Cloud Elite/Trailblazer Pre-Sales-Programm.

Reply hat mehrere Frameworks, Tools und Best Practices entwickelt, um die Time-to-Value ihrer Kunden mit Salesforce-Investitionen zu beschleunigen. Dazu gehört die Facility Cloud, ein Salesforce-Framework mit integrierter CAD-Funktionalität.

"Reply verfolgt einen agilen und integrierten Ansatz für die Entwicklung innovativer Cloud Computing-Lösungen. Unsere Teams setzen branchenübergreifend neueste Technologien ein, um die Customer Experience zu optimieren und die digitale Transformation für Unternehmen voranzutreiben," kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Die Auszeichnungen von PAC als "Best in Class"-Serviceanbieter in Europa unterstreicht unsere umfassende Branchenkompetenz sowie unser tiefes technologisches Know-how."

Für weitere Informationen zum PAC Innovation Radar: "Führende Anbieter von Salesforce-bezogener Services in Europa 2022"

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

teknowlogy Gruppe/PAC

Die teknowlogy Gruppe ist das führende unabhängige europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die IT-Branche. Sie vereint die Expertise von zwei Unternehmen, jedes für sich mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte im Bereich der Marktforschung und Beratung sowie lokalen Präsenz in den fragmentierten europäischen Märkten: CXP und PAC (Pierre Audoin Consultants). www.teknowlogy.com und www.pac-online.com

