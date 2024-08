Reply S.p.A.: Der Vorstand genehmigt den halbjährlichen Finanzbericht zum 30. Juni 2024

Der Vorstand von Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. Juni 2024 genehmigt.

Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 1.114,3 Millionen Euro; dies entspricht einer Steigerung von 7,3% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023.

Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Im ersten Halbjahr 2024 betrug das konsolidierte EBITDA 180,5 Millionen Euro gegenüber 154,0 Millionen Euro im Jahr 2023, dies entsprach 16,2% des Umsatzes.

Das EBIT von Januar bis Juni betrug 146,6 Millionen Euro (123,7 Millionen Euro im Jahr 2023), äquivalent zu 13,2% des Umsatzes.

Der Gewinn vor Steuern von Januar bis Juni 2024 betrug 146,3 Millionen Euro (113,6 Millionen Euro im Jahr 2023) und entsprach damit 13,1% des Umsatzes.

Im zweiten Quartal 2024 war die Leistung der Gruppe ebenfalls positiv mit einem konsolidierten Umsatz von 560,0 Millionen Euro, ein Anstieg von 8,0% im Vergleich zu 2023.

Das EBITDA betrug von April bis Juni 2024 93,2 Millionen Euro, das EBIT 74,5 Millionen Euro und der Gewinn vor Steuern 73,2 Millionen Euro.

Zum 30. Juni 2024 war die Netto-Finanzposition der Gruppe mit 234,8 Millionen Euro positiv, während sie am 31. März 2024 bei plus 368,9 Millionen Euro lag. Die Netto-Finanzposition zum 31. Dezember 2023 belief sich auf plus 204,9 Millionen Euro.

"Das erste Halbjahr 2024 fiel sehr positiv aus, sowohl beim Umsatz als auch bei den Margen", so Mario Rizzante, Vorsitzender von Reply. "Dies war möglich dank unserer Führungsrolle in den beiden Hauptrichtungen des technologischen Wandels: Künstliche Intelligenz und Cloud Computing."

"Die Stärke von Reply", fährt Mario Rizzante fort, "ist seit jeher die Fähigkeit, Innovationen so zu interpretieren, so dass sie den Transformationsbedürfnissen der Unternehmen dienen. In dieser Hinsicht waren die ersten sechs Monate des Jahres 2024 durch eine bedeutende Entwicklung unserer wichtigsten Angebotslinien gekennzeichnet. Insbesondere verzeichneten wir einen starken Anstieg der Kundennachfrage nach einer neuen Klasse von Objekten und Diensten, die von vornherein so konzipiert sind, dass sie die fortschrittlichsten Lösungen der künstlichen Intelligenz in das Produkt integrieren. Diese neue Art, die künstliche Intelligenz zu interpretieren, erfordert von den Unternehmen große Aufmerksamkeit, sowohl beim Überdenken der zugrundeliegenden Datenmodelle als auch bei der Entwicklung neuer Architekturen und Dialogschnittstellen, die in der Lage sind, ihr volles Potenzial in aller Sicherheit auszuschöpfen."

"Die zunehmende Verbreitung der künstlichen Intelligenz zu steuern", so Mario Rizzante abschließend, "und sich ihres Potenzials und der damit verbundenen Risiken bewusst zu sein, ist sicherlich die größte Herausforderung für die nahe Zukunft. In diesem Szenario positioniert sich Reply als Hightech-Akteur, der in der Lage ist, seine Kunden bei der Schaffung der neuen digitalen Wirtschaft zu unterstützen."

Der Verwaltungsrat von Reply hat außerdem beschlossen, der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die für den 17. September 2024 in erster Einberufung einberufen wurde, eine Änderung der Satzung vorzuschlagen, um unter anderem die Ausweitung der Mehrfachstimmrechte in Übereinstimmung mit den neuen gesetzlichen Bestimmungen zu ermöglichen.

Mit der Erweiterung der Mehrfachstimmrechte über das bereits beschlossene Ausmaß hinaus beabsichtigt Reply, eine stabile Kapitalstruktur zu fördern, die in der Lage ist, langfristiges Wachstum in einem wettbewerbsintensiven Markt zu unterstützen.

Der für die Erstellung der Finanzberichte des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäß Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von AI, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com

Diese Pressemitteilung ist eine Übersetzung, die italienische Version hat Vorrang

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240801181485/de/