Reply S.p.A: Der Vorstand genehmigt den halbjährlichen Finanzbericht zum 30. Juni 2023

Der Vorstand von Reply S.p.A. [EXM, STAR: REY] hat heute die Ergebnisse zum 30. Juni 2023 genehmigt.

Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Gruppe einen Konzernumsatz von 1.038,9 Millionen Euro; dies entspricht einer Steigerung von 16,8% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022.

Alle Indikatoren waren in diesem Zeitraum positiv. Im ersten Halbjahr 2023 betrug das konsolidierte EBITDA 153,9 Millionen Euro gegenüber 144,4 Millionen Euro im Jahr 2022, dies entsprach 14,8% des Umsatzes.

Das EBIT von Januar bis Juni betrug 123,6 Millionen Euro (122,9 Millionen Euro im Jahr 2022), äquivalent zu 11,9% des Umsatzes.

Der Gewinn vor Steuern von Januar bis Juni 2023 betrug 113,5 Millionen Euro (108,7 Millionen Euro im Jahr 2022) und entsprach damit 10,9% des Umsatzes.

Im zweiten Quartal 2023 war die Leistung der Gruppe ebenfalls positiv mit einem konsolidierten Umsatz von 518,3 Millionen Euro, ein Anstieg von 15,5% im Vergleich zu 2022.

Das EBITDA betrug von April bis Juni 2023 72,9 Millionen Euro, das EBIT 58,0 Millionen Euro und der Gewinn vor Steuern 51,4 Millionen Euro.

Zum 30. Juni 2023 war die Netto-Finanzposition der Gruppe mit 101,6 Millionen Euro positiv, während sie am 31. März 2023 bei plus 190,7 Millionen Euro lag. Die Netto-Finanzposition zum 31. Dezember 2022 belief sich auf plus 70,6 Millionen Euro.

"Die Entwicklung von Reply in der ersten Jahreshälfte 2023," so Mario Rizzante, Vorstandsvorsitzender von Reply, "war positiv, sowohl in Bezug auf den Umsatz als auch auf die Margen." "Wir konnten in den letzten Monaten einen kontinuierlichen Anstieg der Investitionen von Unternehmen in zwei Hauptrichtungen der Innovation verzeichnen: künstliche Intelligenz und Cloud."

"Insbesondere die Revolution, die mit der Einführung der künstlichen Intelligenz einhergeht", fährt Mario Rizzante fort, "ist der Anfang eines Wachstumspfades, der disruptiv sein wird. Der Einzug der künstlichen Intelligenz in unser Leben erinnert an die ersten Auswirkungen des Internets in den 1990er Jahren. Heute sehen wir die untrüglichen Anzeichen eines epochalen Wandels, von dem wir noch nicht wissen, wohin er uns führen wird. Während die Verbreitung des Internets die Gesellschaft grundlegend verändert hat, wird die künstliche Intelligenz die technologische Innovation auf eine neue Ebene heben und unser Leben umgestalten."

"Was in den nächsten Jahren geschehen wird", so Mario Rizzante weiter, "wird unglaublich sein. So wie das Internet jeden Aspekt unseres Lebens durchdrungen hat, spielt die KI eine immer zentralere Rolle bei der Gestaltung unserer Zukunft. Die Technologien sind bereits vorhanden, und jedes Unternehmen kann sie nutzen: Die Frage ist nur, wie es sie für sein Geschäft einsetzt. Hierzu erforderlich ist eine Änderung der Arbeitsweise, die sich aus kontinuierlichem Lernen ergibt. Aus diesem Grund haben wir als Reply nicht nur in allen Unternehmen der Gruppe spezielle Kompetenzgruppen eingerichtet, sondern auch bereits ein Dutzend Unternehmen gegründet, die vertikal in bestimmten Bereichen und Sektoren an KI arbeiten."

Der für die Erstellung der Finanzberichte des Unternehmens zuständige Dr. Giuseppe Veneziano erklärt gemäß Absatz 2 des Artikels 154-bis des konsolidierten Finanzgesetzes, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Buchhaltungsdaten den dokumentierten Ergebnissen, den Bilanzbüchern und Rechnungsunterlagen entsprechen.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltungen bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von Big Data, Cloud Computing, Digital Media und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, System Integration und Digital Services. www.reply.com

