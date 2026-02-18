Dealertrack Technologies Aktie
WKN: A0HL4S / ISIN: US2423091022
|
18.02.2026 02:52:33
ReposiTrak, Inc. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - ReposiTrak, Inc. (TRAK) announced earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $1.64 million, or $0.09 per share. This compares with $1.46 million, or $0.08 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 6.7% to $5.86 million from $5.49 million last year.
ReposiTrak, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.64 Mln. vs. $1.46 Mln. last year. -EPS: $0.09 vs. $0.08 last year. -Revenue: $5.86 Mln vs. $5.49 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dealertrack Technologies Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dealertrack Technologies Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.