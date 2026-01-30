Republic Ba a Aktie
WKN: 915683 / ISIN: US7602812049
|
30.01.2026 14:29:22
Republic Bancorp Inc . Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - Republic Bancorp Inc . (RBCAA) released earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $22.821 million, or $1.17 per share. This compares with $19.016 million, or $0.98 per share, last year.
Republic Bancorp Inc . earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.821 Mln. vs. $19.016 Mln. last year. -EPS: $1.17 vs. $0.98 last year.
