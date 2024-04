Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Research Update

Research Update - Rendite auch im zyklischen Markttief fast zweistellig



02.04.2024 / 07:00 CET/CEST



Corporate News



Matador Secondary Private Equity AG – Research Update

Rendite auch im zyklischen Markttief fast zweistellig

Kursziel: 4,70 CHF Sarnen, 2. April 2024



Fazit/Zusammenfassung:

„Die Secondary-Investments von Matador haben im letzten Jahr nach unseren Berechnungen eine Rendite von knapp 10 Prozent erzielt, obwohl sich der Markt eher in einem zyklischen Renditetief befunden hat. Das ist aus unserer Sicht ein beachtliches Ergebnis, das über unseren Erwartungen ausgefallen ist. Das Nettoergebnis wurde allerdings durch hohe Wechselkursverluste getrübt, die der starken Aufwertung des Schweizer Franken geschuldet sind. Das war mitverantwortlich dafür, dass das Portfoliovolumen insgesamt unter unseren Schätzungen geblieben ist. Für das laufende Jahr erwarten wir einen deutlichen Anstieg der Erträge (vor Wechselkurseffekten und dem Zinsergebnis) um 58 Prozent auf 5,7 Mio. CHF….“.

Die Matador Secondary Private Equity AG (ISIN: CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die

