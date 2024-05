RESORT SOLUTION verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RESORT SOLUTION lud am 09.05.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

RESORT SOLUTION vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 81,14 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 38,50 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,91 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,52 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 254,13 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RESORT SOLUTION 130,12 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 25,72 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 22,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at