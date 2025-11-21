Ressources Minieres Augyva stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ressources Minieres Augyva hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 0,8 Millionen CAD gegenüber 0,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at