Ressources Robex: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ressources Robex hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD gegenüber 0,130 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at