Restaurant Brands International Aktie
WKN DE: A12GMA / ISIN: CA76131D1033
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06.08.2026 12:46:11
Restaurant Brands International Inc. Bottom Line Rises In Q2
(RTTNews) - Restaurant Brands International Inc. (QSR.TO) revealed a profit for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $507 million, or $1.45 per share. This compares with $189 million, or $0.57 per share, last year.
Excluding items, Restaurant Brands International Inc. reported adjusted earnings of $490 million or $1.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.6% to $2.520 billion from $2.410 billion last year.
Restaurant Brands International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $507 Mln. vs. $189 Mln. last year. -EPS: $1.45 vs. $0.57 last year. -Revenue: $2.520 Bln vs. $2.410 Bln last year.
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Nachrichten zu Restaurant Brands International Inc When Issued
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11.02.26
|Ausblick: Restaurant Brands International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Restaurant Brands International Inc When Issued
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