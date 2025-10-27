Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
|
27.10.2025 21:55:00
Revolut erhält die Banklizenz für Mexiko
Die britische Neobank Revolut hat die endgültige Genehmigung für die Aufnahme des Bankbetriebs in Mexiko erhalten und nimmt bereits weitere Länder ins Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
