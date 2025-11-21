RGC Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RGC Resources hat am 19.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,02 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat RGC Resources im vergangenen Quartal 14,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RGC Resources 13,1 Millionen USD umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 95,33 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 84,64 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at