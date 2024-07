Rheinmetall kooperiert mit italienischer Leonardo bei neuem Kampfpanzer

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall will mit dem italienischen Rüstungskonzern Leonardo bei der weiteren Entwicklung von Landverteidigungssystemen kooperieren. Ziel sei ein europäischer industrieller Ansatz, so der Düsseldorfer DAX-Konzern. Die beiden Unternehmen wollen den neuen Kampfpanzer von Rheinmetall (Panther) und den Schützenpanzer Lynx entwicklen und anschließend kommerzialisieren. Die Unternehmen wollen den italienischen Markt adressieren, richteten sich aber auch an andere Partnerländer, die einen Modernisierungsbedarf im Bereich der Kampfsysteme haben.

Rheinmetall und Leonardo halten jeweils 50 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen, das seinen Sitz in Italien haben soll.

