Rheinmetall und Leonardo besiegeln Zusammenarbeit für neues Panzerprojekt - Aktien fester

Rheinmetall und der italienische Partner Leonardo haben ihr im Sommer in Aussicht gestelltes Gemeinschaftsunternehmen zum Bau eines neuen Kampfpanzers offiziell besiegelt.

Wie beide Unternehmen in Rom mitteilten, wird das neue Unternehmen Leonardo Rheinmetall Military Vehicles den Hauptsitz in Rom und eine operative Zentrale in La Spezia haben. Hauptziel sei die industrielle Entwicklung und anschließende Vermarktung des neuen italienischen Kampfpanzers und einer neuen Lynx-Plattform für die italienische Armee.

Rheinmetall und Leonardo werden mit jeweils 50 Prozent an dem neuen Unternehmen beteiligt sein. "Wir schaffen ein neues Schwergewicht im europäischen Panzerbau", sagte Rheinmetall-CEO Armin Papperger laut Mitteilung. "Wir adressieren damit primär den italienischen Markt, zukünftig aber auch andere Partnerstaaten, die Modernisierungsbedarf im Bereich ihrer Kampfsysteme haben." Der von Rheinmetall entwickelte Kampfpanzer Panther KF51 werde die Basis für den neuen Kampfpanzer sein.

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel mit einem Plus von 1,16 Prozent bei 489,50 Euro, für Leonardo-Titel geht es in Rom unterdessen zeitweise 0,47 Prozent auf 21,16 Euro aufwärts.

FRANKFURT (Dow Jones)