Rheon Automatic Machinery legte Quartalsergebnis vor

Rheon Automatic Machinery hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 42,38 JPY gegenüber 48,11 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 12,19 Milliarden JPY gegenüber 11,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 144,63 JPY. Im Vorjahr hatte Rheon Automatic Machinery 144,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Rheon Automatic Machinery in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 42,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 39,21 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at