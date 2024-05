Richemont ernennt Nicolas Bos zum neuen CEO

Von Andrea Figueras

BASEL (Dow Jones)--Richemont hat Nicolas Bos, derzeit Chef der französischen Schmuckmarke Van Cleef & Arpels, zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Bos, der 1992 zu Richemont kam, wird die neu geschaffene Position des CEO in dem Schweizer Luxusgüterkonzern übernehmen und am 1. Juni in das leitende Exekutivkomitee eintreten, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Unterdessen meldete das Unternehmen einen Umsatz von 20,62 Milliarden Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr per Ende März, gegenüber 19,95 Milliarden Euro im Vorjahr. Das Ergebnis liegt über den Analystenprognosen von 20,56 Milliarden Euro in einer von Factset zusammengestellten Umfrage. Der operative Gewinn betrug 4,79 Milliarden Euro, nach 5,03 Milliarden Euro im Vorjahr, die operative Marge verschlechterte sich auf 23,3 Prozent von 25,2.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 17, 2024 03:17 ET (07:17 GMT)