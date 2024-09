Ridge-i präsentierte Quartalsergebnisse

Ridge-i äußerte sich am 11.09.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 9,37 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ridge-i noch ein Gewinn pro Aktie von -5,300 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 291,6 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 78,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,3 Millionen JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 31,97 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Ridge-i ein EPS von 11,75 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 790,38 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,07 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at