Rigaku präsentierte Quartalsergebnisse

Rigaku gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 1,46 JPY gegenüber 8,52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,93 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 13,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at