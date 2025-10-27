Taiwan Semiconductor Aktie

27.10.2025 16:30:00

Rigetti Computing vs. Taiwan Semiconductor: Wall Street Says Buy One and Sell the Other

Quantum computing has the potential to revolutionize dozens of industries. From drug development to cybersecurity to engineering, quantum chips could rapidly increase innovation.That potential isn't lost on big tech companies, which continue to research quantum applications and develop new chips. But pure-play quantum computing companies have seen their stocks soar over the last year or so. Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) has been one of the biggest winners, with its stock up more than 3,000% over the past year (as of Oct. 23).The largest chip manufacturer in the world, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), has practically no exposure to the quantum computing trend. But it's the go-to foundry for anyone developing leading-edge artificial intelligence (AI) chips. That's resulted in phenomenal sales growth, and investors have rewarded the stock by sending shares 45% higher over the past year.
