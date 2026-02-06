Rishabh Instruments präsentierte Quartalsergebnisse

Rishabh Instruments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,84 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at