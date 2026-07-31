Rishi Techtex legte Quartalsergebnis vor

Rishi Techtex hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rishi Techtex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 473,1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 302,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at