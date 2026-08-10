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10.08.2026 06:31:29
Rishiroop stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rishiroop hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,84 INR gegenüber 9,46 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 250,5 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 176,6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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