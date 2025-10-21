|
River Valley Community Bank Q3 Sales Increase
(RTTNews) - River Valley Community Bank (RVVY.OB) announced a profit for third quarter of $1.11 million
The company's bottom line totaled $1.11 million, or $0.35 per share. This compares with $1.12 million, or $0.35 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 15.2% to $5.09 million from $4.42 million last year.
River Valley Community Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.11 Mln. vs. $1.12 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.35 last year. -Revenue: $5.09 Mln vs. $4.42 Mln last year.
