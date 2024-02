Robert Just komplettiert Vorstand der Frauenthal Handel Gruppe

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0402 vom 27.02.2024 bezieht sich die Personalia durchgehend auf die Frauenthal Handel Gruppe (nicht: auf die börsenotierte Frauenthal Gruppe) ---------------------------------------------------------------------

Robert Just wird mit 1. März neues Vorstandsmitglied der Frauenthal Handel Gruppe. Nach dem Rückzug von Thomas Stadlhofer ist der Vorstand damit wieder komplett. Vorständin Erika Hochrieser ist weiterhin für Finanzen, Recht und Personal zuständig. Just verantwortet künftig die Bereiche Vertrieb, Supply Chain Management, Business Development & Marketing, IT und Digitalisierung, teilte Frauenthal am Dienstag mit. Frauenthal Handel ist Teil der börsennotierten Frauenthal-Gruppe.

