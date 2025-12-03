Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
|
03.12.2025 21:17:12
Robinhood Ripped Higher Today. Here's Why
A 7% plunge in the value of Bitcoin (CRYPTO: BTC) -- and other cryptocurrencies -- drove Robinhood (NASDAQ: HOOD) stock lower on Monday. A rebound in Bitcoin prices revived the online brokerage stock yesterday, however. As Bitcoin prices continue to gain strength midweek (up 1.1% Wednesday and above $93,000), Robinhood stock rises even higher.As of 3 p.m. ET, Robinhood shares are up 6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
