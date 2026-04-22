|
22.04.2026 06:31:29
Robit stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Robit lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!