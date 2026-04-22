Robit stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Robit lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,04 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Robit in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,3 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 21,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at