Roche Aktie
WKN: 891106 / ISIN: US7711951043
|Bluttest
|
13.10.2025 16:15:42
Roche-Aktie trotzdem im Minus: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test
Der Test mit dem Namen "Elecsys pTau181" ist für Patienten ab 55 Jahren mit Anzeichen einer kognitiven Beeinträchtigung vorgesehen und ermöglicht es Ärzten, eine Alzheimer-Erkrankung auszuschließen.
Roche teilte mit, der Test helfe Patienten, früher im Verlauf ihrer kognitiven Beeinträchtigung Antworten zu erhalten, und erweitere die Verfügbarkeit von Werkzeugen zur Alzheimer-Diagnose für Hausärzte. In einer Studie mit 312 Patienten habe der Test eine Alzheimer-Erkrankung mit einer Genauigkeit von 97,9 Prozent ausschließen können, so Roche.
Im SIX-Handel verliert die Roche-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 288,60 Franken.
DJG/DJN/sha/mgo
DOW JONES
Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
