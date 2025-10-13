Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891106 / ISIN: US7711951043

Bluttest 13.10.2025 16:15:42

Roche-Aktie trotzdem im Minus: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

Roche-Aktie trotzdem im Minus: FDA-Zulassung für Alzheimer-Diagnose-Test

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat einen von Roche und Eli Lilly entwickelten Bluttest zur Unterstützung der Erstdiagnose von Alzheimer zugelassen.

Der Test mit dem Namen "Elecsys pTau181" ist für Patienten ab 55 Jahren mit Anzeichen einer kognitiven Beeinträchtigung vorgesehen und ermöglicht es Ärzten, eine Alzheimer-Erkrankung auszuschließen.

Roche teilte mit, der Test helfe Patienten, früher im Verlauf ihrer kognitiven Beeinträchtigung Antworten zu erhalten, und erweitere die Verfügbarkeit von Werkzeugen zur Alzheimer-Diagnose für Hausärzte. In einer Studie mit 312 Patienten habe der Test eine Alzheimer-Erkrankung mit einer Genauigkeit von 97,9 Prozent ausschließen können, so Roche.

Im SIX-Handel verliert die Roche-Aktie zeitweise 0,55 Prozent auf 288,60 Franken.

DJG/DJN/sha/mgo

DOW JONES

