09.03.2026 06:31:29
Rock Field: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Rock Field veröffentlichte am 06.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 16,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rock Field noch ein Gewinn pro Aktie von 19,25 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
