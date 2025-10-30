Rocket Companies Inc Q3 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Rocket Companies Inc (RKT):

Earnings: -$123.85 million in Q3 vs. -$22.01 million in the same period last year. EPS: -$0.06 in Q3 vs. -$0.19 in the same period last year. Excluding items, Rocket Companies Inc reported adjusted earnings of $158 million or $0.07 per share for the period.

Analysts projected $0.05 per share Revenue: $1.605 billion in Q3 vs. $646.95 million in the same period last year.