Rocket Lab US a Aktie

Rocket Lab US a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CY7P / ISIN: US7731221062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.08.2026 23:05:58

Rocket Lab Q2 Loss Narrows

(RTTNews) - Rocket Lab Corporation (RKLB) on Monday reported a narrower loss for the second quarter, with revenue surging 62% year over year as demand across its launch and space systems businesses continued to accelerate.

Rocket Lab's revenue rose to $234.1 million from $144.5 million a year earlier. Net loss narrowed to $49.3 million, or $0.08 per share, from $66.4 million, or $0.13 per share.

For the third quarter, Rocket Lab expects revenue of $250 million to $265 million and gross margin of 29% to 31%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen