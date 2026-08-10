Rocket Lab US a Aktie
WKN DE: A3CY7P / ISIN: US7731221062
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10.08.2026 23:05:58
Rocket Lab Q2 Loss Narrows
(RTTNews) - Rocket Lab Corporation (RKLB) on Monday reported a narrower loss for the second quarter, with revenue surging 62% year over year as demand across its launch and space systems businesses continued to accelerate.
Rocket Lab's revenue rose to $234.1 million from $144.5 million a year earlier. Net loss narrowed to $49.3 million, or $0.08 per share, from $66.4 million, or $0.13 per share.
For the third quarter, Rocket Lab expects revenue of $250 million to $265 million and gross margin of 29% to 31%.
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