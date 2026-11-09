Rocket Lab US a Aktie
WKN DE: A3CY7P / ISIN: US7731221062
|
09.11.2026 23:46:18
Rocket Lab Q3 Loss Widens
(RTTNews) - Rocket Lab Corporation (RKLB), a provider of launch services and space systems, on Monday reported a wider loss for the third as higher costs offset revenue growth across its launch and space systems businesses.
Net loss attributable to Rocket Lab widened to $79.7 million, or $0.12 per share, from $18.3 million, or $0.03 per share, a year earlier. The latest quarter included a $27.3 million loss on extinguishment of debt and higher operating expenses.
Revenue surged 73% to a record $267.8 million from $155.1 million. Product revenue increased to $197.5 million from $104 million, while service revenue rose to $70.3 million from $51 million.
Rocket Lab expects fourth-quarter revenue of $270 million to $290 million and an adjusted EBITDA loss of $14 million to $20 million.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rocket Lab USA Inc Registered Shs -A-
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schlussendlich deutlich fester -- ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Auch der Dow zeigte sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.