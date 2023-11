Rockwool International A-S (A): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rockwool International A-S (A) hat am 23.11.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rockwool International A-S (A) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,73 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 7,51 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 35,36 DKK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 6,85 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at