Rohstoffe (10.30) - Ölpreise am Vormittag etwas höher

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag etwas zulegen können. Gegen 10.30 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,98 US-Dollar. Das waren 0,31 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,35 Prozent auf 77,60 Dollar.

In den vergangenen Tagen hatten die Erdölpreise schwächer tendiert. Ein Grund dafür war der zuletzt stärkere Dollar, der den Rohstoff für Interessenten außerhalb des Dollarraums wechselkursbedingt verteuert und auf der Nachfrage lastet. Hintergrund für den festen Dollar ist vor allem die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die gegenwärtig keine Signale für eine Lockerung ihrer Geldpolitik aussendet. Auch die Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung erhielt am Mittwochabend keine nennenswerten Hinweise darauf.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Mittwoch mit 83,27 Dollar festgelegt, nach 83,58 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstagvormittag schwächer. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.356,15 US-Dollar gehandelt und somit knapp ein Prozent tiefer als noch am Vortag.

ger/ste