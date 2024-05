Rohstoffe (10.30) - Ölpreise mit leichten Zugewinnen

Die Ölpreise sind am Freitagvormittag nach den deutlichen Rückgängen in der laufenden Woche leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.30 83,90 US-Dollar. Das waren um 0,2 Prozent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht um 0,1 Prozent auf 79,20 Dollar.

Die Wochenbilanz am Ölmarkt fällt trotz des leichten Anstiegs negativ aus. Seit Montag sind die Preise um rund 5 Dollar gefallen. Ausschlaggebend ist vor allem die Hoffnung auf eine Entspannung im Gaza-Krieg. Die Auswirkungen des Konflikts zwischen Israel und der Hamas auf die Ölförderung im Nahen Osten sind bisher zwar gering. Das Risiko einer Ausweitung des Konflikts, insbesondere auf den Iran, hat aber zu höheren Risikoaufschlägen am Ölmarkt geführt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Donnerstag mit 87,17 Dollar festgelegt, nach 87,17 Dollar am Mittwoch. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Freitagvormittag mit leicht schwächerer Tendenz. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit minus 0,2 Prozent bei 2.299,32 US-Dollar gehandelt.

ger/kat