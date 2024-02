Rohstoffe (10.45) - Ölpreise am Vormittag leicht im Plus

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag mit leichten Kursgewinnen gezeigt. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.45 Uhr 82,47 Dollar. Das waren 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 0,2 Prozent auf 77,64 Dollar.

Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute in der vergangenen Woche einen Anstieg der US-Ölreserven um 8,5 Millionen Fass verzeichnet hatte. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet.

Im Iran ist es in der Nacht auf Mittwoch an mehreren Gaspipelines zu Explosionen gekommen. Die Vorfälle ereigneten sich im Landesinneren und Süden, wie Staatsmedien am Mittwoch berichteten. In der südlichen Provinz Fars gab es laut Behördenvertretern als Ursache für die Explosion erste Hinweise auf Sabotage.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 82,41 Dollar festgelegt, nach 81,43 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich leicht im Minus. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 1.989,15 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem kleinen Minus von 0,1 Prozent zum Vortag. Am Vortag war der Goldpreis erheblich unter Druck geraten und wieder unter die Marke von 2.000 US-Dollar gerutscht.

Ausgelöst wurden die Preisrückgänge durch die jüngsten Inflationsdaten aus den USA. Im Jänner ging die Teuerung nach Zahlen vom Dienstag zwar weiter zurück, allerdings nicht so deutlich wie von Experten erwartet. Die Zahlen seien ein herber Dämpfer für die Hoffnung, dass die Notenbank Federal Reserve ihre Zinsen schnell senken werde, kommentierte ein Experte.

ger/ste