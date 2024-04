Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreis nach US-Lagerdaten tiefer

Die Ölpreise haben am Mittwochnachmittag etwas tiefer notiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 16.35 Uhr 89,32 US-Dollar und damit um 0,3 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,4 Prozent auf 85,02 Dollar.

Im Verlauf standen die veröffentlichten US-Öllagerdaten im Fokus und belasteten die Ölpreise. In den USA sind in der vergangenen Woche die Ölbestände unerwartet deutlich um 5,8 Mio. Barrel angewachsen. Experten hatten im Vorfeld lediglich einen Anstieg um 0,8 Mio. Barrel prognostiziert. Diese Zahlen könnten auf eine nachlassende Ölnachfrage in der weltgrößten Volkswirtschaft hindeuten. Höhere Ölbestände drücken üblicherweise auf die Ölpreise.

Der Goldpreis gab nach der jüngsten Rekordjagd etwas nach. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.349,27 US-Dollar gehandelt und lag damit 0,17 Prozent unter dem Niveau vom Dienstag. Am Vortag hatte der Ölpreis in der Spitze noch 2.365,35 US-Dollar gekostet und damit ein neues Allzeithoch markiert.

ste/spa