Rohstoffe (Nachmittag) - Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben sich am Mittwochnachmittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Gegen 16.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 83,96 US-Dollar. Das waren 0,76 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 0,78 Prozent auf 79,64 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen auf eine eingetrübte Stimmung an den internationalen Aktienmärkte, welche auch auf die Kurse an den Rohstoffhandelsplätzen drückte. Am Ölmarkt blicken die Marktteilnehmer zudem bereits auf das Wochenende. Dann treffen sich die Vertreter der großen Förderländer, um ihre Ausrichtung zu besprechen. Die OPEC+ werde ihre Angebotsbeschränkungen zumindest im dritten Quartal fortführen, erwarten die Rohstoffanalysten der ING.

Der Goldpreis zeigte sich ebenfalls tiefer. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.342,96 US-Dollar gehandelt. Dies entsprach einem Minus von 0,78 Prozent.

ste/sto