Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Öl bei 72,67 US-Dollar

Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag gesunken. Gegen 10.20 Uhr kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent 72,67 US-Dollar. Das waren 0,45 Prozent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,50 Prozent auf 70,13 Dollar.

Die Anlegerinnen und Anleger an den Finanzmärkten hielten sich vor der mit Spannung erwarteten Bekanntgabe der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch zurück, was auch die Ölpreise bremste.

Während eine Zinssenkung in den USA nach entsprechenden Hinweisen aus den Reihen der Fed als sicher gilt, herrscht am Markt keine Klarheit über das Ausmaß der Zinssenkung. Mittlerweile wird am Markt aber eine größere Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte als wahrscheinlicher eingeschätzt als eine Zinssenkung nur um 0,25 Prozentpunkte.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Montag mit 72,77 Dollar festgelegt, nach 73,05 Dollar am Freitag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich kaum bewegt. Zuletzt kostete eine Feinunze (31,10 Gramm) in London 2.581,64 Dollar und damit um minimale 0,04 Prozent weniger als am Vortag. Am Montag war ein neues Rekordhoch von 2.589,70 US-Dollar erreicht worden.

mha/ste