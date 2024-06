Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Öl steigt auf 84,56 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Montagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete kurz nach 11 Uhr 84,56 Dollar und damit 0,5 Prozent mehr als noch vor dem Wochenende. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,3 Prozent auf 80,90 Dollar.

Neuerliche Angriffe auf Schiffe in der Nähe Jemens machten sich am Erdölmarkt zunächst nicht bemerkbar. In den vergangenen Wochen ist es im Roten Meer immer wieder zu Angriffen durch jemenitische Houthi-Milizen gekommen, die von Iran unterstützt werden. Hintergrund der Angriffe ist der Gaza-Krieg.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 86,00 Dollar festgelegt, nach 85,68 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis notierte zu Wochenbeginn ebenfalls etwas höher. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.328,29 US-Dollar gehandelt, das entspricht einem Plus von 0,3 Prozent.

mha/ger