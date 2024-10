Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis etwas höher

Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen und haben sich damit etwas von den deutlichen Verlusten vom Vortag erholt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember stieg am Vormittag um 0,25 Prozent auf 77,63 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Auslieferung im November legte um magere 0,08 auf 73,98 Dollar zu.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Am Dienstag waren die Ölpreise noch zeitweise mehr als drei Dollar je Barrel gefallen, nachdem jüngste Aussagen von Wirtschaftsplanern in China als Enttäuschung aufgenommen wurden. Diese hatten keine neuen Maßnahmen zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur in der zweitgrößten Volkswirtschaft geliefert.

Ein Anstieg der Ölreserven in den USA konnte die Ölpreise nicht weiter belasten. In der vergangenen Woche hatte der Interessenverband American Petroleum Institute (API) einen Zuwachs der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 11 Millionen Barrel verzeichnet. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Ölreserven erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Dienstag mit 78,26 Dollar festgelegt, nach 78,50 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Mittwochvormittag mit schwächerer Tendenz. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gab an der Rohstoffbörse in London um 0,28 Prozent auf 2.614,65 US-Dollar nach.

ste