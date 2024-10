Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis klar im Plus

Die Ölpreise haben am Donnerstagvormittag klar zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete gegen 11.30 Uhr 76,26 US-Dollar. Das sind 1,46 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für die US-Ölsorte WTI steigerte sich um 1,59 Prozent auf 72,08 Dollar.

Am Vortag hatten noch die in den USA in der vergangenen Woche unerwartet deutlich gestiegenen Rohöllagerbestände die Ölpreise belastet. Nun ging es mit den Rohölnotierungen im Zuge einer positiven Stimmung an den Finanzmärkten wieder nach oben.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Mittwoch mit 74,47 Dollar festgelegt, nach 73,48 Dollar am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich am Donnerstagvormittag fester. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) legte an der Rohstoffbörse in London zuletzt um 0,85 Prozent auf 2.738,14 US-Dollar zu.

