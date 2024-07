Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis stabilisiert

Die Rohölnotierungen haben sich bis am späten Montagvormittag stabilisiert gezeigt. Gegen 11.50 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,53 US-Dollar. Das waren marginale 0,04 Prozent weniger als zuletzt am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 0,23 Prozent auf 78,50 Dollar.

Am Ende der Vorwoche war der Preis für Rohöl der Nordsee-Sorte Brent zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel gefallen. Am Markt wurde auf ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen verwiesen, das zu stärkeren Kursbewegungen führte. Zudem hat Ende der vergangenen Woche eine weltweite Computerpanne zahlreiche Wirtschaftsbereiche getroffen und für Verunsicherung an den Märkten gesorgt.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 84,81 Dollar festgelegt, nach 85,43 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 2.405,50 US-Dollar.

