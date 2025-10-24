Rohstoffe (Vormittag) - Brent-Ölpreis verteidigt jüngste Gewinne

Die Ölpreise haben am Freitag ihre jüngsten deutlichen Gewinne verteidigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Vormittag 65,96 US-Dollar. Das war das Vortagesniveau. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI lag ebenfalls quasi unverändert bei 61,78 Dollar.

Die von den USA verhängten neuen Sanktionen gegen große russische Öl-Firmen hatten die Ölpreise an den Vortagen deutlich beflügelt. Sie stehen damit vor einem deutlichen Wochengewinn. So hatte der Brent-Preis am Montag nur knapp über 60 Dollar gelegen.

Erstmals in der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump hatte die US-Regierung am Mittwochabend neue Sanktionen direkt gegen Russland verhängt. Die Sanktionen richten sich gegen den Ölkonzern Lukoil und den Staatskonzern Rosneft. Trump versucht zudem, mit Zolldrohungen und Sanktionen einen Keil zwischen Russland und seine wichtigsten Abnehmerländer China und Indien zu treiben.

"Wie massiv der Einschnitt ist, muss sich noch erweisen", kommentierten die Rohstoffexperten der Commerzbank. "Schließlich wurden die Sanktionen in der Vergangenheit immer wieder umgangen." Zunächst aber sollte die Erwartung geringerer russischer Exporte die Preise stützen.

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) ist gestiegen. Wie das OPEC-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 67,25 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 3,89 Dollar mehr als am Dienstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis zeigte sich etwas höher. Zuletzt kostete die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls 4.071,4 Dollar und damit um 1,33 Prozent weniger als am Vortag.

