Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise etwas höher nach zwei Minustagen

Die Ölpreise haben sich am Mittwochvormittag etwas höher präsentiert. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Gegenbewegung auf die jüngste Abschläge mit zwei Verlusttagen in Folge. Gegen 10.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,68 US-Dollar, was einem Plus von 0,72 Prozent zum Dienstag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 0,99 Prozent auf 78,90 Dollar zu.

Zur Wochenmitte rückt die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven in den Fokus. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) hatte in der vergangenen Woche einen Anstieg der Ölreserven um 400.000 Barrel verzeichnet. Am Nachmittag stehen offizielle Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm, die am Ölmarkt stark beachtet werden und für neue Impulse sorgen könnten.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Dienstag mit 82,31 Dollar festgelegt, nach 83,38 Dollar am Montag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Der Goldpreis präsentierte sich nach dem jüngsten Höhenflug mit knapp behaupteter Tendenz. Die Feinunze (31,10 Gramm) wurde zuletzt in London mit 2.128,06 US-Dollar gehandelt, was einem sehr moderaten Rückgang von 0,08 Prozent entspricht. Am Vortag konnte der Goldpreis mit der Spekulation auf fallende Zinsen ein Rekordhoch bei gut 2.141 Dollar markieren.

ste/mik