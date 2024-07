Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Am Vormittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 84,94 US-Dollar. Das waren 0,4 Prozent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im August fiel um 0,1 Prozent auf 82,15 Dollar.

Belastet wurden die Ölpreise durch den festeren Dollar. Die Verunsicherung nach dem gescheiterten Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump stützte den Dollar etwas. Ein stärkerer Dollar macht Rohöl für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Dies dämpft die Nachfrage und drückt die Preise. Auch die insgesamt eher trübe Stimmung an den Finanzmärkten belastet die Ölmärkte.

Hinzu kamen enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China. Die chinesische Wirtschaft ist im zweiten Quartal schwächer gewachsen als in den beiden Vorquartalen. Zudem blieb das Wachstum hinter den Erwartungen von Ökonomen zurück. Eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung dämpft auch die Nachfrage nach Rohöl.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde zuletzt für Freitag mit 86,27 Dollar festgelegt, nach 86,11 Dollar am Donnerstag. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Gold konsolidierte inzwischen weiter auf hohem Niveau. Die Feinunze (31,10 Gramm) notierte in London mit minus 0,2 Prozent bei 2.407,24 US-Dollar. Angesichts gestiegener Zinssenkungserwartungen in den USA hatte sich der Goldpreis am Donnerstag wieder dem Rekordhoch von Mitte Mai angenähert.

