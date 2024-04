Rohstoffe (Vormittag) - Ölpreise legen etwa ein Prozent zu

Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag klar zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen 10.50 Uhr 88,62 US-Dollar und damit um 0,92 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um ein Prozent auf 84,93 Dollar.

Die Rohölnotierungen setzen damit ihren jüngsten Aufwärtsschub fort. In einer Woche haben die zwei Ölsorte jeweils etwa vier Prozent an Wert zugelegt. Die Ölpreise bewegen sich damit aktuell in der Nähe ihrer Fünfmonatshochs.

Die Verknappung des mexikanischen Ölangebots und die wieder erhöhten geopolitischen Risiken im Nahen Osten geben den Preisen derzeit Auftrieb, hieß es aus dem Handel. Denn nach dem mutmaßlich israelischen Luftschlag auf ein Gebäude der iranischen Botschaft in Syrien droht eine militärische Antwort des Irans.

Der Preis für ein Barrel OPEC-Öl wurde für Montag mit 87,33 Dollar festgelegt, nach 86,00 Dollar in der Vorwoche. Die OPEC berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.

Die Goldpreise konnten ebenfalls zulegen. Zuletzt wurde die Feinunze (31,10 Gramm) in London mit 2.260,58 US-Dollar gehandelt und lag damit 0,4 Prozent über dem Vortagesschluss.

ste/sto